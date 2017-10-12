Katar’dan Arakanlı Müslümanlara Gıda Yardımı

Katar Hayır Kurumu, Myanmar ordusu ve Budist çetelerden kaçarak Bangladeş’in sınırda yer alan Co’x Bazar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı binden fazla aileye günlük temel ihtiyaçlardan oluşan gıda paketleri dağıttı.

Kurumun Bangladeş Ofis Müdürü Ahmed Emin Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker, pirinç, un, patates ve yağdan oluşan gıda yardımlarının göçmenlerin iki haftalık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Hafız, Katar’ın Arakan’daki krizin başlangıcından bu yana 400 bin dolarlık gıda yardımında bulunduğunu ifade etti.

Binlerce Müslüman Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve çeteler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hâle getirildi.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hâlen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Arakan’dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş’e geçiyor.