Katalonya Hükümetinden Bağımsızlık Açıklaması

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da özerk yönetim hükümetinin başkanıCarles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a gönderdiği mektupta "Eğer İspanyol hükümeti diyaloğu önlemekte ve baskıları sürdürmekte ısrar ederse Katalonya parlamentosu bağımsızlık ilanını oylayacaktır." ifadesini kullandı.

İspanya hükümetinin, Katalonya'nın özerklik haklarının askıya alınmasını öngören anayasanın 155. maddesini uygulamadan önce geri adım atması için Katalonya Başkanı Puigdemont'a verdiği süre TSİ 11.00'da doldu. Merkezi hükümetin yönelttiği "Bağımsızlık ilan ettiniz mi etmediniz mi? Siyasi etkileri askıya alınmış ifadesiyle neyi kastediyorsunuz?" sorusuna cevap vermeyen Puigdemont, Başbakan Rajoy'a bir mektup göndererek "bağımsızlık ilan etme" tehdidinde bulundu.

Basın kuruluşlarına da gönderilen söz konusu mektubunda Puigdemont, 10 Ekim'de askıya alındığını açıkladığı ve yerel parlamentosunda 72 milletvekili tarafından imzalanan bağımsızlık deklarasyonunun Katalan parlamentosunda oylanabileceğini savundu.

Puigdemont, "Katalan parlamentosu 10 Ekim'de hiçbir bağımsızlık ilanı oylamamıştır ve bu ilan mevcut halde halen askıya alınmış durumdadır. Bizim diyalog arzumuza ve tüm çabalarımıza rağmen İspanya hükümetinin tek cevabı özerklik haklarını askıya almak ise bu halen sorunun bilincinde olunmadığının ve konuşmak istenmediğinin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

İspanya Katalonya'nın özerklik haklarını askıya almaya hazırlanıyor

İspanya hükümeti ise Puigdemont'un mektubunun ardından yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun cumartesi acil toplanarak, "Katalonya özerk yönetiminin yasallığının tekrar sağlanması için" 155. maddenin Senatoya getirilmesi kararını alacağını duyurdu.

Hükümet, Katalonya yerel yönetimini, gerek ekonomik gerekse birlikte yaşam alanlarında "çok ciddi zararlar verme ve kurumları karşı karşıya getirmekle" suçladı.

Anayasanın 155. maddesi gereğince Katalonya'da alınacak önlemlere destek veren diğer siyasi partilere teşekkür eden İspanya hükümeti, "Katalonya'da meydana gelen hukuki güvensizliğin etkisiyle ekonomide yaşanan sorunlara son vermek ve vatandaşların tekrardan barış içinde birlikte yaşamalarını garanti etmek ve yasallığa geri dönmek için hükümet tüm önlemleri alacaktır." ifadesini kullandı.

İspanya demokrasi tarihinde ilk defa uygulanması gündemde olan anayasanın 155. maddesi özerklik haklarının merkezi hükümete devredilmesini öngörüyor.

155. maddenin Senatoda kabulü için mutlak çoğunluk gerekirken, iktidardaki Halk Partisi dışında ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Ciudadanos partilerinin desteğiyle kabul edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

AA