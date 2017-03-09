Kansere Karşı Bağışıklık Sistemini Uyaran Enzim Keşfedildi
Bilim adamları, hücreler arasındaki iletişimi sağlayan sitokin türü bir enzimin, kansere karşı bağışıklık sistemini uyararak tümör oluşumunu gerilettiğini keşfetti.
ABD'nin Chicago Üniversitesi araştırmacıları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, LIGHT adlı enzimin arttırılmasının, bağışıklık sisteminin kanserle mücadele eden doğal T-hücrelerini etkinleştirerek tümör oluşumunu gerilettiğini belirledi.
Chicago Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ajay Maker önderliğinde yürütülen araştırmada bilim adamları, insanlardaki kolon kanserinin bir eşdeğeri aktarılan farelerde LIGHT enzimi arttırıldığında T-hücrelerinin tümör oluşumlarını geriletmeye başladığını ve enzim aktarımı durdurulduğunda dahi bağışıklık sisteminin tepkisinin sürdüğünü gözledi.
Araştırmanın bulguları "Cancer Research" dergisinde yayımlandı.
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