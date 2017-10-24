Kamuda F Klavye Dönemi Başlıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe klavye olan “F klavye” kullanımını önemsediklerini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçişi konusundaki Başbakanlık Genelgesi’nin 10 Aralık 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Erdem, buna göre F klavyeye kademeli bir geçiş sağlanarak, hâlen kullanımda olan klavyelerin 2017 yılının sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

“Yıl Sonuna Kadar Tüm Kurumlarda F Klavyeye Geçilmiş Olacak”

Erdem, genelge gereği yıl sonuna kadar tüm kamu kurumlarında F klavyeye geçilmiş olacağını dile getirerek, “Bunun için ciddi takipçilik ve çalışmalar yapıldı. F klavyeyle ilgili yüz binlerce broşür dağıttık. F klavyenin önemine dikkat çekildi. Tekraren hatırlatıldı. Ayrıca F klavyeli dizüstü bilgisayar bulma sıkıntısı vardı. Türkiye’de artık dizüstü F klavyeli bilgisayar bulma kolaylığı sağlanıyor.” dedi.

Gönlünün, herkesin kursa giderek 10 parmak F klavye kullanabilmesinden yana olduğu belirten Erdem, ancak şu anda bilgisayar kullananların çoğunluğunun bunu 3-4 parmağıyla yaptığını söyledi.

“Böyle Bir Talimatın Görmezden Gelinmesi Mümkün Değil”

Erdem, kamu kurumlarındaki ilgililere seslenirken şunları kaydetti:

“Başbakanın Genelgesi var. Kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün yöneticilerin görevi mevzuatı hayata geçirmektir. Böyle bir talimatın görmezden gelinmesi ve tedbir alınmaması mümkün değil. Şimdi Devlet Malzeme Ofisi’nden bilgisayar alan herkes, ihaleye giren herkes F klavye olarak girmek mecburiyetinde. Başka şansı yok. Şu anda eğitimde F klavye müfredata girdi. Tabletler F klavye olarak dağıtılıyor. Eğitim ayağı halledilmiş oldu. Basın sektörü başta olmak üzere belli bir kesim zaten F klavyeyi kullanıyordu. Dayatmaları bırakmışlardı. Genellikle maliyeciler, gazeteciler, hukukçular mesleklerinin gereği olarak daha okuldayken F klavye öğreniyorlar.”

Erdem, özellikle basın sektöründe çalışanların hız gereği tercihlerinin F klavyeden yana olduğunu, birçok gazetecinin kendisine, “Bizi bir dertten kurtardınız. F klavye dizüstü bilgisayar bulamıyorduk. Şimdi buluyoruz.” diyerek teşekkür ettiğini aktardı.