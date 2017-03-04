Kadirov, Ölen Rus İşgalciler İçin “Anıt-Haç” Diktirdi!

Rus kuklası Ramzan Kadirov, Ulus-Kert’te 2000 yılında mücahidler tarafından imha edilen Rus işgalcilerin öldürüldüğü yere bir anıt Haç diktirdi.

Çeçenistan’daki Rus kuklası yönetimin elebaşı Ramzan Kadirov, bir süre evvel verdiği sözünü yerine getirdi ve Ulus-Kert’te 2000 yılında mücahidler tarafından imha edilen Rus işgalcilerin öldürüldüğü yere 10 ton ağırlığında bir anıt Haç diktirdi.

Pagan tapınağı, Caharkale (eski Grozni)’deki Rus kuşatmasını yardıktan sonra soğuk kış şartlarında günlerce süren bir yürüyüşle bölgeye intikal eden mücahidlere pusu kuran ancak 100’den fazla kayıp vererek bozguna uğrayan işgalci askerlerinin öldükleri tepede inşa edildi.

Söz konusu çatışmada mücahidler ise yaklaşık 20 şehid vermişlerdi.

İlginçtir ki Rus işgalciler, anıta Paganist Yunanlıların “tanrıça”sı “Nika”nın ismini vermişler.

Bu da Rus askerleri ile Çeçen işbirlikçilerinin aynı din üzere olduklarının emaresidir.

Kaynak: Küresel Analiz