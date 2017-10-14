İstanbul'da Suriyeli Yönetmene Ölüm Tuzağı

Habertürk'te yer alan habere göre, bir filmin finansman görüşmesi için geldiği İstanbul'da bıçaklanan Suriyeli yönetmen Muhammed Beyazıd'a tuzak kurulduğu ortaya çıktı. Filmi için sponsor arayan Beyazıd, iddiaya göre görüştüğü bir işadamının daveti üzerine Başakşehir'e gitti. Verilen adrese giden Suriyeli yönetmen, kendisine 'Muhammed Bey' diye seslenen birisi tarafından bıçaklandı. Habertürk'e konuşan Beyazıd, "Adam kalbime doğru bıçağı salladı. Ben kendimi geri çekince bıçak omzuma girdi" dedi. Yönetmenin yanında bulunan arkadaşı Salema Abdo da, saldırının Esed’in adamları tarafından yaptırılmış olabileceğini söyledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Başakşehir'de bıçaklanan Suriyeli yönetmen Muhammed Beyazıd yaşadıklarını Habertürk'e anlattı. Ölümden döndüğünü iddia eden Beyazıd, kendisine tuzak kurulduğunu söyledi. Suriye'deki Tadmur hapishanesini anlatan yeni filmi 'Tünel'e sponsor arayan Suriyeli yönetmen Muhammed Beyazıd yakın arkadaşı Salema Abdo İstanbul'a geldi. 5 gün önce filme sponsor olmak istediğini söyleyen bir işadamıyla randevulaşan Beyazıd, arkadaşı Abdo'unun kullandığı araçla saat 21.00 sıralarında Bahçeşehir'e geldi.

Burada daha arabadan inemeden bıçaklı bir saldırıya uğrayan Beyazıd, yaşananları şöyle anlattı: "İsminin sadece baş harflerinin G.H. A.O. olduğunu bildiğim Suriyeli bir adam işadamıyla randevulaştık. İlk randevu yerine gelmedi ve telefon ederek bizi Bahçeşehir'e çağırdı. Buluşma yerine gittiğimizde telefonla konuşan birisi bize doğru yaklaştı. Arapça Muhammed Bey, bay GH. AO. sizinle konuşmak istiyor' dedi. Ben de pencereyi açtım ve elimi telefona uzattım. Bu sırada adam diğer eliyle beni çekip kalbime doğru bıçağı salladı. Kendimi geri çektim. Salema, hemen arabayı sürerek beni uzaklaştırdı. Bıçak omzuma saplanmıştı. Kan fışkırdı" diye anlattı.

BIÇAKTAKİ ZEHİR ŞÜPHESİ

Arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğünü söyleyen Beyazıd, "Bıçak damarımı sıyırdı. Saldırıdan kıl payı kurtuldum" dedi. Bıçak ucunun zehirli olup olmadığı da incelendiğini belirten Beyazıd, "Hastaneye gidene kadar yolda ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Kanı durdurmaya uğraştık. Hastaneye vardığımda bayılmıştım. Hastane benimle çok ilgilendi. Doktorlar iki şeyden korktular. Birincisi bıçağın atar damara değmiş olabileceğinden diğer ise bıçağın zehirli olabileceğinden. Çok şükür ki ikisi de olmadı" dedi. Daha sonra yanlarına gelen polise olup biteni ayrıntılarıyla anlattığını söyleyen Beyazıd, 18 saat sonra Amerikaya gittiğini belirtti. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkan Nihad Awad''ın kendisiyle görüştüğünü belirten Beyazıd "Türk polisine, devletine ve hastaneye teşekkür ederim" dedi.

ESED’İN ADAMLARI İDDİASI

Arabayı kullanan ve Beyazıd'ı hastaneye götüren arkadaşı Salema Abdo kendileri ile iletişime geçen işadamının sahte olduğunu düşündüğünü söyledi. Abdo, "Esed rejiminin dünyanın her yerinde adamları var. Muhammed'in yeni filmi ‘Tünel' Tedmur Hapishanesi'nde olanları anlatıyor. Küçücük hücrelerde insanlar öldürülüyor. Burada yaşanan gerçeklerin ortaya çıkması Esed rejimini rahatsız ediyor. Amerika'da yapılacak film Prison Break gibi çok büyük proje. Yüzde yüz emin olmasak da yaşananlara bakınca bu işadamının sahte biri olduğunu ve görüşmenin bir tuzak olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Olayın ardından İstanbul polisi çok yönlü soruşturma başlattı. Polis, Beyazıd'a kendini bay G.H. A.O. olarak tanıtan sözde Suriyeli işadamının kim olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Telefon görüşmeleri ve mailler inceleniyor.