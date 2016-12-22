İslami Hareket Lideri: 'Esed Halep Üzerinden Muhalif Bölgelere Gözdağı Veriyor'
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Hareket Partisi (Bizotnava) lideri İrfan Abdulaziz, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insani dramın sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin gösterdiği çabanın örnek olması gerektiğini söyledi.
Abdulaziz, yaptığı açıklamada, Halep'teki durumu parti yönetiminde ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirterek, "Halep'in başına gelen felaket nedeniyle çok üzüntülü ve endişeliyiz. Ortada bir insanlık dramı var." dedi.
İslami Hareket olarak bu drama sebep olanları şiddetle kınadıklarını vurgulayan Abdulaziz, Halep halkının yanında yer alan Türkiye'nin çabalarından ise övgüyle söz etti.
"Türkiye hükümeti gibi birçok ülke Halep halkının imdadına koşabilir. Bu konudaki yardımlarından dolayı Türkiye'yi tebrik ediyoruz." diyen Abdulaziz, uluslararası insani yardım kuruluşlarına da Halep'e yardım acil çağrısı yaptı.
DEMOGRAFİK YAPININ DEĞİŞTİRİLMESİ ENDİŞESİ
İslami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, Esed rejiminin Halep'teki planları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
Kentin demografik yapısının değiştirilmesine yönelik ciddi endişe taşıdığını ifade eden Abdulaziz, şunları kaydetti:
"Yakın bir süreçte Halep'te büyük değişimler meydana gelecektir. Şu anda kent sakinleri evlerini boşaltıp bölgeyi terk ediyor. Başka bölgelerden insanlar getirilip kente yerleştirilecektir. Bu büyük bir tehlikedir."
Rejimin Halep'te olanlarla muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgelerde yaşayanlara gözdağı vermek istediğini söyleyen Abdulaziz, her şeye rağmen Esed'in iktidarda kalacağına ihtimal vermediğini sözlerine ekledi.
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