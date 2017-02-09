İskilipli Atıf Hoca Adına Ruanda’da Su Kuyusu Açılmasını Sindiremediler!
Çorum İHH’nın, “Frenk Mukallitliği ve Şapka” isimli eserinden dolayı idam edilen İskilipli Atıf Hoca adına Afrika kıtasındaki Ruanda'da su kuyusu açtırması ODATV'yi rahatsız etti.
Servet Seyfettin Mete imzasıyla yayınlanan haberde İskilipli Atıf Hoca için "Cumhuriyet düşmanı" tabiri kullanılırken, İskilipli'nin Cumhuriyet karşıtı faaliyetlerinden dolayı idam edildiği ifade edildi. Haberin başlığı ise "Cumhuriyet Düşmanını Şehit ilan ettiler" idi. Şehitlik kavramının Cumhuriyete dostluk ya da hizmetle ölçüldüğünü sanan bir zihniyetin, şehit alimin değerini anlaması beklenemezdi zaten.
İskilipli Atfı Hoca'ya atfen açılan su kuyusu ile ilgili Çorum İHH başkanı Selim Özkabakçı şunları söylemişti:
"İskilipli Atıf Hoca, 4 Şubat 1926'da Ankara'da eski Meclis binasının önünde idam edilmiştir. Atıf Hoca'yı haksız yere idam edenler onun mezarını bile gizlemişlerdir. Atıf Hoca hak yolunda Allah rızası için şehit olmuştur. Zalimlerin göremediği bir gerçek var ki o da 'Allah yolunda öldürülenler ölü değildir'. İskilipli Atıf Hocamızı şehadet yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Onu suçsuz yere asan zihniyeti de lanetliyoruz."
Cumhuriyet döneminin en büyük hukuksuzluklarından biri olan idam, şapka kanunundan önce yazdığı “Frenk Mukallitliği ve Şapka” dolayı gerçekleşmişti. İskilipli Atıf Hoca'nın mezarı bile 82 yıl boyunca gizlenmişti.
ODATV'nin haberi, Kemalist çevrelerce, şehit alimin ismine Afrika'da bile tahammül edilemediğini gösterdi.
Kaynak: Yöneliş-Haber
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