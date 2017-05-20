İşkenceyle Suçlanan Raşid Dostum Türkiye'ye Sığındı

Afganistan'ın, adı sürekli skandallarla anılan Başkan Yardımcısı General Raşid Dostum, hakkındaki işkence ve tecavüz suçlamalarının doruğa çıkmasının ardından Türkiye'ye kaçtı. Bu, eski bir savaş ağası olan Dostum'un Afganistan'ı ilk terki değil. Dostum daha önce de Taliban'ın ülkede kontrolü sağladığı 1990'lı yılların sonlarında ve 2008 yılında Türkiye'ye gelmişti.

İşkence ve tecavüz suçlaması

Dostum'un siyasi bir rakibi geçtiğimiz günlerde Dostum ve adamları tarafından işkence gördüğünü ve kendisine bir tüfeğin namlusuyla tecavüz edildiğini ifade etmişti. Bu suçlamaların yayılmasının ardından Özbek lider için soruşturma açılması konuşulmuş, ancak ülkede ciddi bir askeri ve siyasi gücü bulunan Dostum için böylesi bir karar alınması mümkün görülmediğinden sürgün seçeneği gündeme gelmişti. Ülkede siyasi bölünmüşlüğün bulunması ve merkezi otoritenin istikrarı tek başına sağlayacak güçten mahrum oluşu, ülkedeki Özbek varlığının lideri konumunda olan Dostum'a karşı bir hamlenin yapılmasını olanaksız kılıyor.

Afgan yetkililerin ifadesine göre Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda iki kere görüştü ve bir Türk uçağı Raşid Dostum'u almak üzere Kabil'e indi fakat Dostum gitmeyi reddetti. Yetkililerin ifadesine göre Dostum'un büyük oğlu Batur, ülkeyi terk etme kararının alınmasında önemli rol oynadı.

"Tedavi için gidiyorum, geri döneceğim"

General Dostum'un makamından yapılan açıklamada Özbek liderin Türkiye'ye check-up yaptırmak ve tedavi olmak üzere gittiği belirtildi. Dostum, tedavinin ardından ülkeye döneceğini belirtti. Ülkeden bir ambulans uçakla ayrılan Özbek liderin sağlık durumunun, uçağa tek başına binmeye yetecek kadar iyi olduğu ifade edildi. Bu, sağlık durumunun bir kılıf olarak kullanıldığı iddiasını kuvvetlendirir nitelikte.

Dostum'a yönelik bu seferki suçlamalar, Dostum'un merkezi niteliğinde olan bölgelerden Cevzcan'ın eski valisi Ahmed İşçi'den gelmişti. Dostum'un siyasi rakibi olan isim, Özbek lider ve adamlarından işkence gördüğünü açıklamıştı. Olaylar üzerine Afgan başsavcılığı soruşturma başlatmış ancak Raşid Dostum işbirliğini reddetmişti. Dostum'un soruşturmaya yanıt vermediği belirtilmişti.

Türkiye'nin geçmişten bu yana Afganistan'da Özbek lider Raşid Dostum'u desteklediği biliniyor.

Kaynak: Mepa News