“İshale Bağlı Çocuk Ölümleri Üçte Bir Oranında Azaldı”

Dünyada ishal nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 2005-2015 yılları arasında üçte bir oranında azaldığı açıklandı.

Tıp dergisi Lancet’in yaptığı araştırmada, yetersiz beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflığı nedeniyle enfeksiyon kapan çocuk sayısının azalmasında, içme sularının temizlenmesinin ve sıhhi temizliğin etkili olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaya göre geliştirilen yeni aşılar da faydalı oldu.

Çocuk Ölümlerinin En Büyük Dördüncü Nedeni

Öte yandan, ishal hâlâ küresel çapta çocuk ölümlerinin en büyük dördüncü nedeni.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre çocuk ölümlerinin ilk beş nedeni erken doğum komplikasyonları, zatürre, doğum sırasında boğulma, ishal ve sıtma.

Her yıl 5 yaşından önce ishal nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı ise yaklaşık 500 bin.

İshal vakalarının en çok görüldüğü Sahra Çölü’nün altındaki Afrika ülkeleri ise buna dâhil değil ve sayı çok daha fazla olabilir.

Önlenebilir ve Tedavi Edilebilir Bir Hastalık

İshal, zatürre ve kızamık gibi başka hastalıkların etkilerini ağırlaştırarak dolaylı yolla çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesine neden olabiliyor.

Rota virüsü ve kolera gibi ishale bağlı hastalıklar, atıkların suya karışması sonucu yayılıyor. Ancak bu hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir.

Washington Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Ali Mokdad, “Ölüm sayılarında önemli bir azalma olmasına rağmen, bu hastalıkların hafife alınmaması gerekli.” diye uyarıda bulunuyor.

Lancet Dergisine Göre 2015’teki İshal Vakaları

* Yaklaşık 2,4 milyar ishal vakası görüldü,

* Bunların yarıya yakını çocukları etkiledi,

* Yaklaşık 1,3 milyon insan hayatını kaybetti,

* 500 bine yakın çocuk hayatını kaybetti,

* Ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler, Çad ve Nijerya.

2005 ve 2015 yılları arasında çocukların enfeksiyon oranındaki azalma, yüzde 10’un sadece biraz üstündeydi.

Aynı çalışmaya göre, beş yaşından küçükler için rota virüsü, ishale bağlı en ölümcül hastalık.

2015 yılında, rota virüsü nedeniyle yaşanan ölümlerde yüzde 44 azalma görüldü. Uzmanlar bu düşüşü yeni geliştirilen bir aşıya bağlıyor.

DSÖ’ye Göre İshal Nasıl Önlelebilir?

* Güvenilir içme suyuna erişim,

* Gelişmiş temizlik önlemleri,

* Sabunla elleri yıkamak,

* Bebekleri ilk 6 ayda emzirmek,

* Gıda temizliği ve kişisel temizlik,

* Enfeksiyonların yayılmasına ilişkin eğitimler

* Rota virüsü aşısı.

Kaynak: BBC Türkçe