İşgalciler Yaralı Kadına Müdahaleyi Bir Buçuk Saat Engelledi

»Ana Sayfa»Filistin
11.01.2017 22:33
İşgalciler Yaralı Kadına Müdahaleyi Bir Buçuk Saat Engelledi
İşgal rejiminde yayınlanan Haaretz gazetesi, işgal güçlerinin yaklaşık iki hafta önce bıçaklama eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açılarak yaraladığı Filistinli bir kadına ilk yardım ekiplerinin müdahalesini bir buçuk saat engellediğini yazdı.

İşgal polisi 30 Aralık'ta yayınladığı bildiride, işgal askerlerinin Kudüs yakınlarındaki Kalendiya kontrol noktasında Cihan Haşme isimli Filistinli kadına dur ihtarına uymadığı için ateş açtığını ve Filistinli kadının yaralandığını ifade etmişti.

Haaretz gazetesi bugünkü (11 Ocak Çarşamba) sayısında işgal askerlerinin yaralı kadına tıbbi müdahale yapılmasını bir buçuk saat engellediğini gösteren video kayıtları olduğunu ve olay yerinde bulunan görgü tanıklarının da bu bilgiyi doğruladığını bildirdi.

Bu arada, İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği, Filistin Kızılayı ilk yardım görevlilerinden birinin "Haşme kapıdan 30-40 metre uzakta yerde yatıyor, hareket ediyordu. Askerlerden kendisine müdahale etmek için izin istedim. İsteğimi kabul etmediler ve uzaklaşmamı emrettiler" dediğini aktardı.

Gazete, yaklaşık bir saat sonra olay yerine ambulans geldiğini ve ambulansın da yaralı kadına yarım saat yaklaşamadığını, bütün bu süre içinde Filistinli yaralı kadının acıyla yerde kıvrandığını ve tekbir getirdiğini belirtti.

Haberde ayrıca, işgal askerlerinin kontrol noktasında dikenli tellere yaklaşarak görüntü almak isteyenlerin üzerine göz yaşartıcı bomba attığı ve bir gencin ayağından yaralandığı bildirildi.

FİEM

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Oğlumun Cenazesi 8 Aydan Beri İşgalcilerin Elinde”09 Ocak 2017 Pazartesi 15:17
  • ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması Senaryosu09 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • Siyonist İsrail Ordusunda 2016'da 15 Asker İntihar Etti08 Ocak 2017 Pazar 23:51
  • Filistinli Gruplar Kudüs'te Bugün Gerçekleştirilen Eylemi Kutladı08 Ocak 2017 Pazar 22:42
  • Kudüs'te Bir Sürücü Kamyonu İşgal Askerlerinin Üzerine Sürdü!08 Ocak 2017 Pazar 21:00
  • İşgalci İsrail’in Naaşlarını Alıkoyduğu Filistinliler Toprağa Verildi07 Ocak 2017 Cumartesi 19:57
  • Kudüslü Müslümanlar Halepli Kardeşlerini Unutmadı!07 Ocak 2017 Cumartesi 14:31
  • Hamas'tan Facebook'un Siyonist Uşaklığına Kınama07 Ocak 2017 Cumartesi 12:25
  • Gazze’de Fakirlik Oranı Yüzde 65’e Yükseldi!06 Ocak 2017 Cuma 10:42
  • Hamas, Filistin Ulusal Konseyi Toplantılarına Katılacak05 Ocak 2017 Perşembe 13:21
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim