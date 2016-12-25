İşgalci İsrail’in Petrol Rafinerisi Yandı!

»Ana Sayfa»Genel
25.12.2016 15:06
İşgalci İsrail’in Petrol Rafinerisi Yandı!
İşgalci İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Körfez bölgesinde yer alan petrol rafinerisinde yangın çıktı. İtfaiye ve güvenlik güçlerinden çok sayıda ekip yangına müdahale etmekte zorlandı.

İtfaiye ekibi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangının petrol depolarına sıçramaması için çalışmalara devam ediliyor.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri yazılı açıklamasında, petrol rafinerisine ulaşan yolların çoğunun trafiğe kapatıldığını ifade etti. Samri, olayda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

İsrailli yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Sisi Esprisi' Koltuğundan Etti01 Kasım 2016 Salı 11:24
  • Karadağ'da Sandıktan Koalisyon Hükümeti Çıktı31 Ekim 2016 Pazartesi 10:36
  • Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Misyonu Protesto Edildi25 Ekim 2016 Salı 12:34
  • Kenya'da Konukevine Saldırı: 12 Ölü25 Ekim 2016 Salı 09:59
  • Körfez İşbirliği Konseyi'nden FETÖ Kararı13 Ekim 2016 Perşembe 16:47
  • Güney Sudan'da Çatışmalar: Bir Haftada 300 Ölü15 Temmuz 2016 Cuma 16:51
  • İşgalci İsrail'den İhlalleri Raporlayan Derneklere Sınırlama12 Temmuz 2016 Salı 14:13
  • Mısır'la İşbirliği Yapmak İşgalci İsrail İçin “Gurur Verici”ymiş!12 Temmuz 2016 Salı 11:28
  • Üsküp'te Srebrenitsa Yürüyüşü10 Temmuz 2016 Pazar 18:29
  • Kasım Süleymani Körfez'i Tehdit Etti!22 Haziran 2016 Çarşamba 09:44
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim