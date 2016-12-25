İşgalci İsrail’in Petrol Rafinerisi Yandı!

İşgalci İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Körfez bölgesinde yer alan petrol rafinerisinde yangın çıktı. İtfaiye ve güvenlik güçlerinden çok sayıda ekip yangına müdahale etmekte zorlandı.

İtfaiye ekibi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangının petrol depolarına sıçramaması için çalışmalara devam ediliyor.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri yazılı açıklamasında, petrol rafinerisine ulaşan yolların çoğunun trafiğe kapatıldığını ifade etti. Samri, olayda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

İsrailli yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA