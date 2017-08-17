İşgal Mahkemesi Şeyh Raid Salah'ın Gözaltı Süresini Uzattı

Şeyh Raid Salah mahkemeye getirildiği sırada onlarca gösterici de mahkeme önünde İslami Hareket liderinin serbest bırakılması için slogan attı.

Duruşmada yaptığı konuşmada geniş çaplı bir kışkırtma kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Şeyh Raid Salah, başına herhangi bir kötü olay gelmesi halinde bundan tamamen işgal hükümeti başkanı Netanyahu'nun sorumlu olacağını ifade etti.

İşgal güçleri Şeyh Raid Salah'ı Salı günü erken saatlerde Ummu'l-Fahm kentindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Şeyh Raid Salah, gözaltına alınmadan önce işgal rejimi liderleri tarafından hedef gösterilmiş ve şiddete teşvik etmekle suçlanmıştı.

Vadi El-Cevz'de okuduğu bir hutbede kışkırtıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada dokuz ay hapse mahkum edilen Şeyh Raid Salah, Mayıs 2016'da cezaevine girmiş ve Ocak 2017'de mahkumiyet süresinin bitmesi üzerine serbest bırakılmıştı.