İşgal Askerleri Kontrol Noktasında Filistinli Gencin Parasını Çaldı

Filistinli Ahmed Hanani, Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine olayla ilgili yaptığı açıklamada, işgal askerlerinin kendisini kontrol noktasında durdurarak kimliğini istediklerini söyledi.

Hanani, kimliğini kontrol için cüzdanını alan işgal askerlerinin kimlik kontrolünden sonra cüzdanını geri verdiklerini ve birkaç saat sonra cüzdanındaki 400 şikelin işgal askerleri tarafından alındığının farkına vardığını bildirdi.

Filistinli gencin başına gelen olayın benzerlerinin daha önce de kontrol noktalarında birçok kez yaşandığı ve işgal askerlerinin kimlik kontrolü ve arama bahanesiyle Filistinlilerin paralarını çaldıkları kaydedildi.

FİEM