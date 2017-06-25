İranlı 13. General Suriye'de Öldürüldü
Suriyeli direnişçiler ve İran destekli gruplar arasında çatışmaların sürdüğü Dera'da İran Devrim Muhafızları Generali Ali Ekber Arabi öldürüldü. Rejim kaynakları Ali Ekber Arabi'nin öldürüldüğünü doğruladı.
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Suriye'de Esed rejimi saflarında savaşan İran Devrim Muhafızları Generali Ali Ekber Arabi öldürüldü.
2013-2017 aralığında Suriye'de ölen İranlı general sayısı 13 oldu. İran Kum doğumlu Ali Ekber Arabi'nin Şam, Dera ve Halep'te bir çok çatışmada Iran destekli Şii grupları komuta ettiği bildiriliyor.
Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak
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