İran’dan Türkiye’ye Doğalgaz İndirimi ve Tazminat

»Ana Sayfa»İran
24.01.2017 16:11
İran’dan Türkiye’ye Doğalgaz İndirimi ve Tazminat
İran Petrol Bakan Yardımcısı Iraki, Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim uygulanacağını duyurdu.

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

AA’nın aktardığı İran’ın yarı resmî İran Öğrenci Haber Ajansı’nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı sonucu, Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.

Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye’ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran’ın Ankara’ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.

Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012’de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran’ın Türkiye’ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011’den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.

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