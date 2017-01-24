İran’dan Türkiye’ye Doğalgaz İndirimi ve Tazminat
İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
AA’nın aktardığı İran’ın yarı resmî İran Öğrenci Haber Ajansı’nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı sonucu, Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.
Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye’ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran’ın Ankara’ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.
Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012’de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran’ın Türkiye’ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011’den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Heveskâr Olduğunuz Komitacılıktır
- Hocalarım! Yetsin Artık, Yorulduk Artık Nizalarınızdan!
- Cumhuriyet’te Nuray Mert’i “İstemezuk” Tartışmaları
- Trump Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan Çıkma Kararını İmzaladı
- Ebu Zeyd: Biz Yalnızca Sözleri Değil Uygulamaları Bekliyoruz
- Sokaklar Yüzde 50 Tasarrufla Aydınlatılacak
- HDP ve CHP Arasında “En Güçlü Hayırcı Biziz!”' Polemiği
- HDP'li Doğubeyazıt Belediye Başkanı Gözaltında
- Kulp Belediye Başkanlığına Kayyum Atandı
- “Suriye’de Milyonlarca İnsan Susuz”
- İHH Amasya’nın Suriye’ye Gönderdiği 16 Tır Yardım Yerine Ulaştı
- Ovalar 'Tarımsal Sit' Alanı Gibi Korunacak
- Hocalarım! Yetsin Artık, Yorulduk Artık Nizalarınızdan!
- Trump Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan Çıkma Kararını İmzaladı
- HDP ve CHP Arasında “En Güçlü Hayırcı Biziz!”' Polemiği
- Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başladı
- Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı
- Direnişçiler Güney Halep’te Esed Güçlerini Hedef Aldı! (Video)
- Rusya'dan Esed Rejimine Ateşkes Uyarısı
- “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir, Sonuçları Vahim Olur”
- ABD Suriye’de 4. Askeri Üssünü İnşa Etti
- HDP’li Sırrı Süreyya Önder İfade Verdi
- Taliban’dan Trump’a Açık Mektup
- İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet'in Hüseyin Avni Çoş Haberine Yalanlama
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim