İran’da Sünni Yazarlardan “Ayrımcılık” Tepkisi

İran’da Sünni 173 yazar, İran Kültür Bakanlığı’na gönderdiği ortak mektupta, kitaplarına “Ehl-i Sünnet’e aittir” etiketinin yapıştırılmasını “ayrımcılık” olarak nitelendirerek uygulamanın sonlandırılmasını talep etti.

“Kur’an’ın Kutsal Mesajlarına Aykırı Bir Uygulama”

Yasal bir zemine dayanmadığı ifade edilen söz konusu uygulamanın, İranlı âlimlerin yaptığı “birlik çağrılarına” ve “Kur’an’ın kutsal mesajlarına” da aykırı olduğu vurgulandı.

“Anayasaya Aykırı”

Mektupta, “Ayrımcılık içeren ve anayasaya aykırı olan bu uygulamanın kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

Etiket Mecburiyeti Var

İran Kültür Bakanlığı, Sünni yazarlar tarafından yazılan eserlere “Ehl-i Sünnet’e aittir” veya “Ehl-i Sünnet kaynak ve bakış açısıyla yazılmıştır” etiketlerinin yapıştırılması mecburiyeti getiriyor.

15 Milyon Sünni Var

Resmi olmayan rakamlara göre İran’da yaklaşık 15 milyon Sünni bulunuyor.

“Tahran’da Sünnilere Özgü Cami” Talebi

Seçim dönemlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından vaat edilen sözlerin yerine getirilmediğini sıklıkla gündeme taşıyan Sünni halkın başlıca talepleri arasında, “eşit vatandaşlık hakkı”, “yönetimde temsil”, “ibadetlerini özgürce yerine getirebilme imkânı” ve “Tahran’da Sünnilere özgü cami” yer alıyor.

Kaynak: HRANA, AA