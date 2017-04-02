İran'da 'Askeri Üsleri Rusya'ya Açma' Tartışması

İranlı eski milletvekili ve komutan Hüseyin Kenani Mukaddem, ülkedeki askeri üsleri Rusya'nın kullanımına açma konusunun Dışişleri Bakanlığının sorumluluk alanında olmadığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanlarından Hüseyin Kenani Mukaddem, ülkedeki askeri üsleri Rusya'nın kullanımına açma konusunun Dışişleri Bakanlığının sorumluluk alanında olmadığını belirtti.

İran meclisinde daha önce milletvekilliği de yapan Mukaddem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri üslerin Dışişleri Bakanlığının değil, ordunun sorumluluk alanında olduğunu ifade etti.

Mukaddem, "Üslerden birini Rusya'nın kullanımına açma kararı, meclisin onay zorunluluğunu da beraberinde getirecektir." diye konuştu.

Öte yandan, İran meclisindeki Dışişleri ve Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alirıza Rahimi, üslerin Rusya'ya açılması konusunun ne Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ne de İran'ın gündeminde olduğunu söyledi.

Zarif'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti

İran'ın askeri üslerini Rusya'ya açma konusu geçen hafta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Moskova'yı ziyaret eden Zarif'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Zarif'in, gerektiği takdirde İran'ın askeri üslerini Rusya'ya açabileceği yönündeki sözleri ülkede sert tartışmalara neden olmuş, 20 milletvekili ortak açıklama yayımlayarak, anayasanın, barışçıl amaçla dahi olsa yabancı ülkelerin askeri varlığına izin vermediğini kaydetmişti.

AA