Iraklı Şiilere Kucak Açan Suudi Arabistan Kendi Şiileriyle Barışacak mı?

Iraklı liderlerle görüşmeler yaparak Şii dünyasıyla arasındaki buzları eritmeye çalışan Suudi Arabistan, kendi ülkesindeki Şiilerle gerginlik yaşıyor. Olayların merkezi, S. Arabistan’ın Basra Körfezi kıyısındaki Şii nüfusun yoğun olduğu Katif vilayetinin Avamiye beldesi.

Geçen yıl başında Suudi rejimi tarafından idam edilen Şii dini lider Şeyh Nimr El Nimr’in de memleketi olan Avamiye, yaklaşık üç aydan bu yana askeri abluka altında. Kentte bir haftadır gerginlik yeniden arttı. Geçen perşembe Suudilerin düzenlediği operasyonda, beş Şii hayatını kaybetti. Suudi yetkililerse son bir ayda güvenlik güçlerine yönelik altı saldırı düzenlendiğini belirtti. Bu saldırıların sonuncusu, hafta başında gerçekleşti. Bir askeri araca düzenlenen roketli saldırıda bir asker öldü, altısı yaralandı.

Katif bölgesindeki aktivistlerse Suudi rejiminin kente rasgele topçu atışı yaptığını iddia ediyor. Sosyal medya üzerinden yayımlanan fotoğraflarda, topçu ateşiyle tahrip olmuş binaların görüntüleri yer alıyor. Ayrıca Suudi güçlerinin, ‘militanların saklandığı’ gerekçesiyle kentteki 200 yıllık Musavara bölgesindeki binaları yıktığını gösteren karelere de sosyal medyada yer veriliyor. Suudi savaş uçakları da bölgenin üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor. Avamiye’de elektrik ve telefon hizmetlerine de erişimin kısıtlı olduğu ve son bir haftada yüzlerce sivilin kentten kaçarak civar köylere yerleştiği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan’ın en önemli petrol bölgelerinden biri olan Katif’te yaklaşık 400 bin, Avamiye’de ise 40 bin nüfus bulunuyor. 1919 yılında Suudilerin kontrolüne geçmesinden bu yana huzurlsuzluğun eksik olmadığı Katif, son olarak geçen yıl başında aralarında Şeyh Nimr El Nimr’in de bulunduğu 46 Şii siyasi tutuklunun idam edilmesiyle gündeme gelmişti. Suudi Arabistan, haziran ayında Irak Başbakanı Haydar İbadi’yi, geçen hafta ise Sadr hareketi lideri Mukteda Es Sadr’ı Riyad’da ağırlamıştı. Görüşmelerden ‘bölgedeki mezhepçi gerilimi düşürme’ mesajı çıkmıştı. Suudilerin daveti üzerin gerçekleşen bu görüşmeler, İran’ın Irak’taki etkisini kırma çabası olarak yorumlanmıştı.

SADR, SUUDİLERDEN 10 MİLYON DOLAR ALMIŞ

Irak’taki Sadr hareketinin lideri Mukteda Sadr’ın, geçen hafta gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Riyad yönetiminden 10 milyon dolar yardım aldığı belirtildi. Sadr’ın ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu paranın Irak’taki mültecilere yardım için kullanılacağı belirtildi. Uluslararası Göç Örgütü’nün tahminlerine göre Irak’ta yaklaşık üç milyon civarında yurt içi mülteci bulunuyor. Suriye’den gelenlerle birlikte bu sayının üç buçuk milyonu aştığı belirtiliyor. Öte yandan Sadr ve Suudilerin, Irak’ın neredeyse tamamen Şiilerden oluşan Necef kentinde de bir Suudi temsilciliği açılması konusunda anlaştığı kaydedildi. Sadr, Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın da aralarında bulunduğu çeşitli yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

Kaynak: Karar Gazetesi