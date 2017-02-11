İnternette ‘Adil Kullanım Noktası’ Uygulaması 2018'de Kaldırılıyor

»Ana Sayfa»İnternet
11.02.2017 09:27
İnternette ‘Adil Kullanım Noktası’ Uygulaması 2018'de Kaldırılıyor
İnternet servis sağlayıcıların, abonelerin internet kullanımını kısıtlamak amacıyla belli bir miktardan sonra bağlantı hızlarını düşürmesi anlamına gelen Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamasıo, 2018 sonu itibarıyla kaldırılıyor.

Açıklamayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptı. Arslan, Mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ve 2018 sonu itibarıyla uygulamanın tamamen kalkacağını söyledi. Bakan Arslan, "Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek." dedi.

Bakan Arslan, "7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, internetin yeni bir kültürel mekan, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkmasının, küresel değerlerin, alışkanlıkların hızlı bir şekilde değişmesini de sağladığını söyledi.

"Geniş bant internet abonesi 60 milyon"

Arslan, 14 yıl önce 22 bin olan geniş bant internet abonesinin bugün 60 milyona yükseldiğini belirtti:

"Geleceğimiz olan gençlerimizin tüm yaşam tarzını etkileyen internet denen sanal mekanın başı boş bırakılmaması gerektiği bir gerçek. 3,5 milyar insanın internet kullanıcısı olduğunu, yaklaşık 2,5 milyar insanın aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu, 4 milyara yakın insanın mobil telefon sahibi olduğunu, mobil cihazlar üzerinden sosyal medyayı kullananların sayısının ise 2 milyarı geçtiğini düşündüğümüzde, sadece tedbir almanın yeterli olmadığını, bilinçlenmenin de büyük önem taşıdığını vurgulamak gerekir."

Adil Kullanım Noktası

AKN konusunda mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ifade eden Arslan, "AKN, 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacak. Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek." dedi.

"İnternet kullanım yaşı 7’ye indi"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da, "Dünyada internet kullanım yaşının 7’ye indiğini biliyoruz. 9-16 yaş arasındaki çocuklar internette en fazla zaman geçiren grubu teşkil ediyor" diye konuştu.

Sayan, terör örgütlerinin, propaganda yapmak, terör ve şiddeti teşvik etmek ve övmek, terörle mücadele eden güvenlik güçlerini hedef göstermek maksadıyla sosyal ağları etkin bir şekilde kullandıklarına dikkati çekerek, terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğinin, küreselleşen dünyanın en büyük ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"PTT'ye bu yıl 2 bin 500 kişi alınacak"

Arslan, basın mensuplarının PTT AŞ'ye 2017'de ne kadar eleman alınacağına ilişkin sorusu üzerine, PTT AŞ'ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacağını söyledi. Arslan, "Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız." diye konuştu.

Arslan, PTT AŞ'deki taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruya da Türkiye'deki tüm taşeronların kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldığını dile getirerek, "Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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