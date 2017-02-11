İnternette ‘Adil Kullanım Noktası’ Uygulaması 2018'de Kaldırılıyor
Açıklamayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptı. Arslan, Mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ve 2018 sonu itibarıyla uygulamanın tamamen kalkacağını söyledi. Bakan Arslan, "Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek." dedi.
Bakan Arslan, "7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, internetin yeni bir kültürel mekan, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkmasının, küresel değerlerin, alışkanlıkların hızlı bir şekilde değişmesini de sağladığını söyledi.
"Geniş bant internet abonesi 60 milyon"
Arslan, 14 yıl önce 22 bin olan geniş bant internet abonesinin bugün 60 milyona yükseldiğini belirtti:
"Geleceğimiz olan gençlerimizin tüm yaşam tarzını etkileyen internet denen sanal mekanın başı boş bırakılmaması gerektiği bir gerçek. 3,5 milyar insanın internet kullanıcısı olduğunu, yaklaşık 2,5 milyar insanın aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu, 4 milyara yakın insanın mobil telefon sahibi olduğunu, mobil cihazlar üzerinden sosyal medyayı kullananların sayısının ise 2 milyarı geçtiğini düşündüğümüzde, sadece tedbir almanın yeterli olmadığını, bilinçlenmenin de büyük önem taşıdığını vurgulamak gerekir."
Adil Kullanım Noktası
AKN konusunda mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ifade eden Arslan, "AKN, 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacak. Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek." dedi.
"İnternet kullanım yaşı 7’ye indi"
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da, "Dünyada internet kullanım yaşının 7’ye indiğini biliyoruz. 9-16 yaş arasındaki çocuklar internette en fazla zaman geçiren grubu teşkil ediyor" diye konuştu.
Sayan, terör örgütlerinin, propaganda yapmak, terör ve şiddeti teşvik etmek ve övmek, terörle mücadele eden güvenlik güçlerini hedef göstermek maksadıyla sosyal ağları etkin bir şekilde kullandıklarına dikkati çekerek, terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğinin, küreselleşen dünyanın en büyük ihtiyacı olduğunu kaydetti.
"PTT'ye bu yıl 2 bin 500 kişi alınacak"
Arslan, basın mensuplarının PTT AŞ'ye 2017'de ne kadar eleman alınacağına ilişkin sorusu üzerine, PTT AŞ'ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacağını söyledi. Arslan, "Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız." diye konuştu.
Arslan, PTT AŞ'deki taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruya da Türkiye'deki tüm taşeronların kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldığını dile getirerek, "Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Genelkurmay: Uçakla Vurulan Unsurlarımız 10 Gündür Aynı Noktada
- ÖSO, el-Bab’ın Yüzde 40’ında Kontrolü Ele Geçirdi
- Referanduma Sunulacak Anayasa Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
- Şanlıurfa Valiliğinden İkinci El Elektronik Satışına Kimlik Şartı
- Siyonist İsrail Askerlerinin Korumasında İşgal
- Denizli'deki FETÖ Davasında İlk Karar
- İnternette ‘Adil Kullanım Noktası’ Uygulaması 2018'de Kaldırılıyor
- Kocaeli'de FETÖ Soruşturmasında 7 Tutuklama
- Neden İhraç Edildiler?
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Neden İhraç Edildiler?
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- “Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”
- Yasin Börü Davasında 23 Sanık Hakkında 6'şar Kez Müebbet Talebi
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Diyarbakır'da Belediye Otobüslerinde Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
- Akdağ: Gereksiz Sezaryen Oranları Yüksek Hastaneleri Cezalandıracağız
- YÖK'ten KHK'lar İle İlgili Açıklaması Neyi Açıklıyor
- Özgür-Der: “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim