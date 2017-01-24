İngiltere Başbakanı Theresa May Türkiye’ye Gelecek!
İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta ABD’ye yapacağı ziyaretin ardından Türkiye’de temaslarda bulunacak.
AA’nın İngiltere Başbakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May’in 28 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi planlanıyor.
May’in geçen yıl başbakanlık görevine geldikten sonraki ilk Türkiye ziyâretinde yapılacak görüşmelerde, “IŞİD’le mücâdele”, Suriye’deki durum gibi birçok uluslararası konunun yanı sıra ikili siyâsî ve ticârî ilişkiler ele alınacak.
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından bu hafta Trump’la yüz yüze görüşecek ilk lider olacak olan May, 26-27 Ocak’ta ABD’ye yapacağı ziyâretin ardından Türkiye’ye geçecek.
Etiketler: ingiltere, türkiye, theresa may, recep tayyip erdoğan, binali yıldırım
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