IKBY'deki Referandum İçin Sandıklar Konuldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 'bağımsızlık referandumu' için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yarının tatil ilan edildiğini duyurdu.

Bölge genelinde yarının tatil ilan edildiğini açıklayan referandum komisyonu, Erbil kentindeki seçim noktalarına sandıkları yerleştirilip, son hazırlıkları yaptıkları bildirildi.

Kentteki Barzani Nemir Lisesi'ndeki komisyon görevlisi Soran Şahap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sandıkların yerleştirilmesi işlemi büyük oranda tamamlandı. Yarın sabah saat 08.00'de oy verme işlemi başlayacak." ifadelerini kullandı.

Şahap, "Bu lisede 3 bin seçmen oy kullanabilecek." dedi.

Öte tandan, IKBY Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi tarafından yapılan yazılı açıklamada da, yarın yapılacak bağımsızlık referandumundan dolayı, IKBY ve diğer bölgelerde tatil ilan edildiği aktarıldı.