IKBY, Havalimanlarını Bağdat’a Teslim Etmeyecek

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bavemurad, Bağdat’ın 72 saat içerisinde Erbil ve Süleymaniye’deki uluslararası havalimanlarının Bağdat hükümetine teslim edilmesine ilişkin çağrıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

AA’da yer alan habere göre, Erbil ve Süleymaniye’deki havalimanlarının, IKBY’ye ait olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini belirten Bavemurad, kararı kabul etmedikleri gibi doğru da bulmadıklarını ifade etti.

“Havalimanları Siyasi Meselelere Karıştırılmamalı”

Havalimanlarının kapatılması hâlinde birçok vatandaşın bundan olumsuz etkileneceğini dile getiren Bavemurad, “Bu karardan dolayı birçok hasta, öğrenci, diasporada yaşayan vatandaş, bölgedeki diplomatlar ve Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları kötü bir şekilde etkilenecektir.” uyarısında bulundu.

IKBY’nin bağımsızlık referandumu düzenlemesinden dolayı halkın cezalandırılmak istendiğini söyleyen Bavemurad, böylesi bir durumdan kimsenin netice alamayacağını, havalimanlarının siyasi meselelere karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Bavemurad, “Umarız havalimanları kapanmaz ve böyle bir durum da yaşanmaz.” dedi.

“Yanlış ve Yasalara Aykırı”

Bunun yanında Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Fayek ise Bağdat’ın almış olduğu kararın hem yanlış hem de yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

Fayek, şunları kaydetti:

“Bu kararın uygulamaya konulacağı kanaatinde değiliz. Eğer uygulansa dahi çok uzun sürmez. Bu havalimanı sadece yolcu taşımacılığı için değil Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’ye insani yardımları için de kullanılıyor.”