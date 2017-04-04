İdlib'de Kimyasal Katliam: Onlarca Ölü ve Yüzlerce Yaralı Var!
Esed rejiminin, İdlib'in güney kırsalındaki yerleşim birimlerini hedef alan hava saldırıları sürüyor. Hama'nın kuzey kırsalı ile sınır halinde bulunan Latamine, Han Şeyhun, Helfaya, Habit, Kafr Nabude gibi sivil yerleşim alanlarını hedef alan ve uzun süredir devam eden saldırılarda onlarca sivil yaşamını yitirmişti.
Esed rejimi birkaç gündür ise bölgeye kimyasal içerikli silahlarla saldırılar gerçekleştirmekteydi. Klor gazı ve sarin gazı kullanılan saldırılarda çok sayıda sivil gazdan etkilenmişti.
Saldırı rejime bağlı Sukhoi-22 tipi bir uçak tarafından gerçekleştirildi. Rusya ile Esed rejiminin ortak saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı artıyor.
Hayatını kaybeden onlarca çocuğun cansız bedenleri bölge halkı tarafından görüntülendi, bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Yaralananların bazılarında bayılma, nefes alma zorlukları, ağızdan köpük çıkma gibi komplikasyonlar gözlendi. Tıbbi kaynaklar, bu belirtilerin saldırıda zehirli gaz kullanıldığını ortaya koyduğunu söyledi. Kullanılan gazın Sarin gazı olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Tedavi gördükleri hastaneye de saldırı
Al Jazeera'nin İdlib'deki muhabiri, rejimin daha sonra yine Han Şeyhun bölgesini havadan hedef aldığını aktardı. Zehirli gaz saldırısından etkilenenlerin tedavi gördüğü bir hastane ve sivil savunma teşkilâtına ait bir bina vuruldu.
Türkiye'den ambulanslar gitti
Muhaliflerin talebi üzerine saldırıda yaralananları hastanelere ulaştırmak üzere Hatay'dan 30 tam donanımlı ambulans Han Şeyhun'a gitmek üzere yola çıktı. İdlib'deki yaralıların bir kısmı Türkiye'ye getiriliyor.
Şu ana kadar 2 kişi Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaştırıldı. Burada özel kıyafetler giyen sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası Türkiye'ye giriş yaptırılan 2 yaralı Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada hastanede önlem alındığı görüldü.
"BMGK soruşturma başlatsın"
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını ve derhal İdlib’deki olayla ilgili soruşturma açılmasını istedi.
Reuters’e konuşan rejime yakın bir askeri kaynak ise ordunun kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı, ordunun ne geçmişte ne de şimdi kimyasal silah kullandığını söyledi.
Rejim reddediyor
Rejim, zehirli gaz saldırıları suçlamalarını sürekli reddediyor. Ancak BM, rejimin özellikle Halep’te klor gazı kullandığını tespit ettiğini söylemişti.
Suriye'de rejimin 2011'de başlayan barışçıl ayaklanmaları şiddeti kullanarak bastırma girişimlerinden sonra protestolar ülkede iç savaşa dönüştü. 7'inci yılına giren savaşta en az 300 bin kiş ihayatını kaybetti.
5 milyondan fazla Suriyeli, komşu ülkelere sığındı. Ülke içinde de 6 milyondan fazla kişi evinden oldu.
2013'teki saldırıyı akıllara getirdi
2013 yılında Şam’ın Doğu Guta bölgesinde Sarin gazı saldırısı gerçekleşmişti. 1400’den fazla kişi ölmüştü. Saldırının ardından ABD yönetimi ve uluslararası kamuoyu büyük ölçüde Esed rejimini sorumlu tutmuş, ABD Başkanı Barack Obama ‘kırmızı çizgilerin’ ihlal edildiği gerekçesiyle Suriye rejimine yönelik askeri müdahalede bulunacağını açıklamıştı.
Daha sonra devreye Rusya girmiş, Moskova’nın girişimiyle Suriye rejimi kimyasal silahların ülkeden çıkarılması ve imha edilmesi ile ilgili anlaşmayı kabul etmişti.
Rejim, tüm kimyasal silahını teslim ettiğini iddia ediyor. Ancak ülkede hâlâ zehirli gaz saldırıları gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Al Jazeera, AA, Haksöz-Haber
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