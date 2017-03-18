İdlib’de Cuma Namazlarına Ara Verme Kararı Alındı!

»Ana Sayfa»Suriye
18.03.2017 07:00
İdlib’de Cuma Namazlarına Ara Verme Kararı Alındı!
Amerika’nın Halep’te bir camiye gerçekleştirdiği saldırının ardından yeni katliamları engellemek maksadıyla İdlib’de cuma namazlarına ara verme kararı alındı.

Suriye’nin İdlib kentinde şer’i heyetler, Amerika’nın Halep’te camiyi bombalamasının ardından, İdlib kenti ve kırsalında cuma namazlarına ara verme kararı aldı.

Fetih Medya’da yer alan habere göre, heyetler tarafından yapılan ortak açıklamada, Amerika’nın Halep’in batı kırsalında bir camiyi hedef alarak en az 71 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmasının ardından, yeni katliamlar yaşanmaması için böyle bir tedbir aldıkları belirtildi.

İdlib halkına cemaat şeklinde namaz kılmak için toplanmamaları uyarısında bulunuldu.

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