İçişleri Bakanlığı Yönetmelik Değişikliği

Buna göre, yönetmeliğin 26. maddesinde yapılan değişiklikle görevinin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı özel güvenlik komisyonun kararı ve valinin onayıyla tayin edilecek.