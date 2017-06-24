İçişleri Bakanlığı Yönetmelik Değişikliği
"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Buna göre, yönetmeliğin 26. maddesinde yapılan değişiklikle görevinin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı özel güvenlik komisyonun kararı ve valinin onayıyla tayin edilecek.
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