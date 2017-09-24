İbadi: Referandum Sonuçlarını Tanımayacağız

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı referandumunun sonuçlarını tanımayacaklarını ve Irak'ta ırkçı devletin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Devlet televizyonu aracılığıyla Irak halkına seslenen İbadi, "Irak, etnik ve mezhep temelli bölünmeyle karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta ırkçı devlet kurulmasını reddediyoruz. Emrivaki siyasetini kaba kuvvetle empoze etmek olmaz. Bu, Saddam rejimi gibi başarısızlığa uğrayacak." dedi.

Referandumun ülkenin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade eden İbadi, "Referandumu görmezden geleceğiz ve sonuçlarını tanımayacağız. Ülkenin birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu.

İbadi, hiçbir ülkenin referandum sonrası IKBY'nin yanında yer almayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlerimiz Erbil ve Bağdat'tan terör belasını uzaklaştırdı. DEAŞ'a karşı birleşmişken diktatörlük ve karanlığa dönme çağrıları yükseliyor. Kürt vatandaşlarımızdan ve onların güvenliğini korumadan vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimseye de ülke kendi malıymış gibi davranmasına izin vermeyiz. Liderlerin görevi, vatandaşların hayatını tehlikeye atmak değil, can güvenliğini korumaktır. Saddam'ın diktatör rejimi tüm Irak halkını ezdi çünkü bu rejim, tüm Iraklıları rejime ve kendisine tehdit olarak görüyordu. Kimse tüm Arapları ve Bağdat halkını zulmetmekle suçlamasın. Kürtlerin ezilmesinde azgın Saddam'ın yanında duran bazı Kürtler ve bazı ve Arap Baasçılar yer aldı. Kürt kardeşlerimden, oradaki yönetime, 'petrol gelirlerinin nereye gittiğini' sormalarını rica ediyorum. IKBY günlük 900 bin varil petrole el koydu. Neden memurların maaşlarını ödeyemiyorlar. Merkezi yönetim olarak zor ekonomik ve savaş şartlarına rağmen maaşları durdurmadık ve indirmedik."