Husiler'in Mezhepçi Kitapları Unicef'in Desteğiyle Dağıtılıyor

Unicef’in Yemen’de Husilerin mezhep propagandası yapan kitaplarını mali olarak desteklemesi tepki topladı.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Yemen'de Husilerin mezhep propagandası yapan kitaplarına mali destek vermesine tepki gösterdi. ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan bu iş, Yemen'de meşru yönetimi tanıyan BM'nin ve uluslararası toplumun tutumuna aykırıdır." ifadesi kullanıldı. UNICEF'in Husilere yeni müfredat kitaplarını basmak için bin ton kağıt desteği verdiği belirtilen açıklamada, bu kitaplarda mezhep propagandası yapan kısımların bulunduğu aktarıldı. Kitapların Husilerin kontrolündeki çeşitli kentlere dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, ISESCO'ya üye ülkelere "yasa ve ahlak dışı" olduğu belirtilen bu eylemin kınanması çağrısında bulunuldu.