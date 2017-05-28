Hurma Geçen Yılın Fiyatlarıyla Sofralarda

Bursa’da hurma dükkânı işleten Çiğdem Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun ithalat rejimi ek kararına göre, hurma ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını hatırlattı.

Gümrük vergisinin kaldırılmasının tır bazında 3-4 bin dolar gibi bir avantaj sağladığını aktaran Çetinkaya, “Vergi sıfırlaması, geçen yıl Ramazan için yaptığımız ithalattan sonra gelmişti. Bu yüzden indirim geçen yılın oruç ayına yetişmemişti.” dedi.

Vergideki indirimin bu yıla yansıdığını dile getiren Çetinkaya, “Döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyona rağmen hurma, geçen yılın fiyatlarında kaldı. Bu yıl sofralarımıza zamsız geldi. Fiyatlar geçen yıl çizgisinde. Doların kur artışı fiyatlarda dikkat çekecek bir indirimin olmasını engelledi diyebiliriz.” ifadesini kullandı.

“Besin Değeri En Yüksek Hurma Medine Hurması”

Hurmaların geçen yıl olduğu gibi 15 ila 100 lira arasında değiştiğini belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

“Genel olarak piyasaya baktığımızda İran, Kudüs, Tunus hurmalarında çeşitlilik ve uygun fiyat bulmak mümkün. Düşük gelirli aileler genellikle İran, Tunus ve Afganistan hurmalarını fiyat anlamında tercih ediyor. Gelir durumu iyi olanlar ise Kudüs hurmasını tüketiyor. Tarım ilacı dahi kullanılmayan, besin değeri en yüksek hurmaların Medine hurmaları olduğunu elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz.”