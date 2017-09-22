Hollanda’da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılığa Duyarsızlık!

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) “AB ülkelerinde en çok Hollanda’da Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığına” yönelik tespitlerinin Hollanda Parlamentosu’nda tartışılması için Denk Partisi’nin verdiği teklif kabul edilmedi.

Denk Partisi’nin lideri Tunahan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda Parlamentosu’nun kendisini sorgulamaktan kaçtığını ve geçiştirme siyaseti uyguladığını söyledi.

Kuzu, “Başka bir ülkede insan hakları çiğnendiği zaman saatlerce tartışıp eleştiride bulunan Hollanda Parlamentosu, kendisi söz konusu olunca susmayı tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

Parlamento’nun FRA’nın anketini sadece hükümetin mektup ile değerlendirmesini yeterli bulduklarını belirten Kuzu, “AB’nin bir kurumu tarafından yapılan bu araştırmanın sonucunda çıkan Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmasını tartışmaktan çekiniyorlar. Değerlendirme mektubunu da daha henüz kurulmayan yeni hükümetin yapmasını istiyorlar.” diye konuştu.

FRA’nın, Müslüman göçmenler ve onların AB ülkelerinde doğan çocuklarının yaşadıklarını araştıran bir anketinde Müslümanların büyük çoğunluğunun giderek artan ayrımcılığa ve tacize maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Ankete göre Müslümanlar, AB ülkelerinde en çok Hollanda’da ayrımcılığa maruz kalıyor.