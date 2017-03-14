Hollanda Merkez Bankası Cyber Warrior Tarafından Hacklendi

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14.03.2017 20:42
Hollanda Merkez Bankası Cyber Warrior Tarafından Hacklendi
Cyber Warrior hack grubu, Hollanda Merkez Bankasının resmi sitesini hackledi.

Daha önce bir çok ülkenin devlet ve kurum sitelerine yaptıkları siber saldırılarla bilinen Cyber Warrior hack grubu, Hollanda'nın bir çok resmi sitesini hackleyerek Hollanda Merkez Bankasına Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını koydular.

BİRÇOK SİTE HACKLENDİ

Hollanda da yaşanan son olaydan sonra pek çok kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu tepkiler arasında Hollanda'ya ait resmi sitelere karşı siber saldırılar da yer aldı.

Cyber Warrior Akıncılar adlı hack grubu, Hollanda'ya tepkisini ülkedeki bir çok siteyi hackleyerek göstermişti. Bugünde başta Hollanda Merkez Bankası olmak üzere, Netherlands İskan, Planlama ve Çevre Bakanlığı, Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Ajansı, İhracat Kredi Sigortası Kurumu gibi bir çok devlet sitesine siber saldırı düzenleyip siteleri hacklediler.

ANA SAYFAYA ERDOĞAN RESMİ KONULDU

Hacklenen sitelere ait bilgileri ele geçiren grup bu sitelere ait açılış sayfalarına koydukları ve üzerinde Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin olduğu indexlerde, AB ülkelerin nazi ve faşist tutumlarını dile getiriyorlar.

HACKER GRUPTAN AÇIKLAMA: FAŞİST VE IRKÇI TUTUMU KINIYORUZ

Cyber Warrior Grup adına yapılan açıklamada, “Devletimize ve devlet büyüklerimize karşı özellikle referandum süreci ile alakalı son günlerde takınılan faşist ve ırkçı tutumu kınıyoruz. Misyonumuz gereği cevabımızı daha önce de olduğu gibi siber saldırılarımız ile veriyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki asla durmayacağız. Devletimiz, milletimiz ve devlet büyüklerimize karşı her türlü kin ve nefret dolu haçlı tutumuna bizde Sultan Alparslan gibi, Sultan Süleyman gibi, Fatih ve Yavuz gibi Çanakkale’de dedelerimiz, 15 Temmuz da Şehit Ömer’lerimiz gibi dik duracak ve elimizden geleni yapacağız” dedi.

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