Hindistan'dan Keşmirlilere Vatandaşlık Teklifi

»Ana Sayfa»Keşmir
26.12.2016 13:59
Hindistan'dan Keşmirlilere Vatandaşlık Teklifi
Pakistan BJP partisi, "Pakistan'ın batısındaki mültecilere vatandaşlık hakkı verme yetkimiz var" açıklaması yaptı.

Hindistan'ın iktidardaki Hindu üstünlükçüsü BJP partisi genel sekreteri Ashok Koul, ülkenin batısında yaşayan mültecilerin 1947'den beri Cammu-Keşmir bölgesinin farklı bölgelerinde yaşadıklarını, bu yüzden devletin diğer sakinleri gibi vatandaşlık isteme hakları olduğunu söyledi.

Th Tribune'in bildirdiği üzere, Batı Pakistan mültecilerine kimlik belgesi düzenlenmesi konusundaki sessizliğini bozan Bharatiya Janata Partisi (BJP), insani bir konudan "taviz vermeyeceğini" söyledi.

 

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