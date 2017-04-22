Heniyye: Krizlerle Gazze'ye Komplo Kuranlar Çıkmazda

İslamî Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, kriz çıkararak Gazze'ye komplo kuran çevrelerin en zayıf hallerinde olduklarını belirterek, Gazze'deki güvenlik güçlerinin komutan Mazin Fukaha'nın katillerini ortaya çıkarmaya kadir olduğunu söyledi.

Siyonist işgal güçlerinin 2014 savaşında yıktığı Gazze'nin kuzeyindeki Et-Tuffah semtindeki Takva Mescidinin açılışına iştirak eden Heniyye, esirlere mesaj göndererek

“Özgürlük sizi bekliyor. Bu Allah'ın ve kahraman direnişinizin yanında yer alan adam gibi adamların sözüdür. Filistinlilerin özgürlüğe kavuşma ana yaklaştı. Esirlerin sürdürdükleri açlık grevi savaşı bütün Filistinlilerin savaşıdır” dedi.

Suikast sonucu şehit olan El-Kassam Tugayları komutanı Mazin Fukaha'nın şehit edilmesine değinen Heniyye, Gazze'de birçok siyasi ve adli cinayeti aydınlatan güvenlik güçlerinin Fukaha'nın katilleri üzerindeki perdeyi de kaldırmaya kadir olduğunu ifade etti.

Hamas lideri Heniyye yaptığı açıklamada, Gazze'ye komplo ve tuzak kuran bütün çevrelerin en zayıf noktalarında olduklarını, kendilerinin ise daha güçlü bir noktada olduklarını ve direnişin 2014 savaşındaki durumundan daha güçlü bir yerde durduğunu kaydetti.

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