HDP Başkale İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak Gözaltına Alındı

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08.01.2017 22:41
HDP Başkale İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak Gözaltına Alındı
Van’da düzenlenen operasyonda, HDP Başkale İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ve Faris K. gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda, “terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçundan aranan HDP İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ve Faris K. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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