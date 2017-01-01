“Hayatta Olduğumuz İçin Şükrediyoruz”

»Ana Sayfa»Suriye
01.01.2017 15:13
“Hayatta Olduğumuz İçin Şükrediyoruz”
Halep’ten kaçarak güvenli bölgelere gelen Suriyelilerden Mezin,”Binlerce insan buraya akın etti, dolayısıyla yardımlar yetmiyor. Bunlara rağmen, çok iyiyiz çünkü onca bombardımana rağmen hayatta olduğumuz için şükrediyoruz.” dedi.

Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların kuşatma altında tuttuğu Halep’ten kaçarak Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere gelen Suriyeliler, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve kendi imkânlarıyla kurdukları çadırlarda zor koşullarda da olsa bombardımansız, huzurlu günlere uyanmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında IŞİD’in kovulduğu Cerablus’a yakın boş bir arazide kurulan çadırlarda yaşayan Halepliler, Türkiye’den gelen yardımlarla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Soğuk kış günlerinde alt yapısı, elektriği ve suyu olmayan bölgelere kurulan derme çatma çadırlarda kalan Suriyeliler, çevreden topladıkları odun ve atıkları yakarak ısınıyor. Çadırlarda aileleriyle kalan çocuklar, çamurlu yollarda yalın ayak oynayıp zaman geçiriyor.

Ülkelerinde mülteci konumuna düşen ama her şeye rağmen hayatta kaldıkları için şükreden Suriyeliler, şartlarının kısa sürede iyileşeceğine inanıyor.

“Daha Nasıl Şikâyet Edebiliriz?”

Yaklaşık bir ay önce bombardımandan kaçarak, ailesi ve çok sayıda yakınıyla bölgeye gelip kendi imkânlarıyla yaptıkları derme çatma çadırda kalan Abdülaziz Mezin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün önce bölgeye geldiklerini belirtti.

Hayatta kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Mezin, şöyle devam etti:

“Havalar soğuk, sürekli yağmur yağıyor, çadırlarımıza su girdi. Çocuklar geceleri üşüyor, elektrik yok. Burası güvenli bölge olduğu için binlerce insan buraya akın etti, dolayısıyla yardımlar yetmiyor. Tüm bunlara rağmen, nasılsınız, derseniz, çok iyiyiz, çünkü onca bombardımana rağmen hayatta olduğumuz için şükrediyoruz. Daha nasıl şikâyet edebiliriz? İnşallah bu zor günler biter ve tüm Suriye özgürlüğüne kavuşur.”

“Hayattayız Ya Elbette Bu Günler de Geçer”

Fattuma el-Ubeyd de Halep’e yakın köylerinin uçak bombardımanında yerle bir olduğunu belirterek, bu nedenle birçok tanıdığıyla güvenli bölgeye göç ettiklerini söyledi.

Burada yardımlarla hayata tutunduklarını anlatan el-Ubeyd, “Soğuk havalar nedeniyle zorluk çekiyoruz, özellikle çocuklar çok üşüyor. Suriye’nin birçok yerinden insanlar güvenli olduğu için buraya akın ediyor. Şu anda çevremizde yüzlerce aile var. İnsan sayısı çok olduğundan yardımlar da yetmiyor ama her şeye rağmen, ailemizle birlikte hayattayız ya elbette bu günler de geçer. Yavaş yavaş işlerin yoluna gireceğine ve sıkıntılarımızın sona ereceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

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