Hasta Randevusunda Whatsapp Dönemi
Uygulamadan önce, saatler öncesinden hastaneye gitmek için yola çıkan ve hastanede sıranın kendisine gelmesi için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, hastane yönetiminin faaliyete geçirdiği bu sistemle artık daha kolay ve kısa sürede sağlık hizmeti alma imkanına kavuştu.
Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Cem Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hastalara whatsapp mesajıyla randevu vermeye başladıklarını söyledi.
Bu sayede hastanedeki yoğunluğun da önüne geçtiklerini vurgulayan Bülbüloğlu, sistemin hem doktora hem de hastaya ciddi manada kolaylık sağladığını ifade etti.
Yöntem sayesinde randevulu hasta sayısının arttığını belirten Bülbüloğlu, şunları kaydetti:
"Hastalarımızın en büyük problemlerinden olan poliklinik önünde bekleme süresinin artışını göz önünde bulundurarak Sağlık Bakanlığı tarafından randevu sistemi geliştirilmişti zaten. Biz de bu randevu şeklini yaygınlaştırmak adına hastanemiz tarafından sadece randevulara özel bir whatsapp hattı aldık. Hastalarımız whatsapp hattına adını, soyadını ve randevu almak istedikleri bölümün adını belirterek bize ulaştırıyor. Biz de saati ve tarihi ayarlayarak kendilerine bilgi mesajı olarak randevu bilgilerini yolluyoruz. Bu sayede yüzde 22 olan randevulu hasta sayımız yüzde 35'e kadar çıktı. Sağlık Bakanlığımızın yüzde 50 randevulu hasta hedefinin üzerine çıkarak kaliteli hizmet sunmak istiyoruz."
SIRA ÇİLESİ BİTTİ
Hastane doktorlarından Hasan Akgül de whatsapp mesajıyla randevu sayesinde işlerinin kolaylaştığını belirterek, hastalara daha iyi hizmet verme imkanı bulduklarını söyledi.
Yöntem sayesinde daha düzenli hizmet verilebildiğini anlatan Akgül, hastaları whatsapp yoluyla randevu almaya davet etti.
Hastalardan Ahmet Kaya ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sıra almak için daha önce sabahın erken saatlerinde hastane yoluna düştüklerini vurgulayan Kaya, "Bu hizmetten memnunuz. Daha önceden sıra almak için beklemek bize çok zaman kaybettiriyordu. Sabahın 07.00'sinde gelip sıraya girmemiz gerekiyordu ve işimiz çok aksıyordu ama şimdi whatsapp randevu uygulaması çok iyi oldu. Bu uygulamayı hizmetimize sunan başhekimimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Hastalarından Müzeyyen Güneş de sistemin güzel olduğunu ifade ederek, sıra beklemeden randevu almanın ilgili herkes için büyük kolaylık sağladığını sözlerine ekledi.
Hastaneden, 0 537 656 36 93 numaralı whatsapp hattından randevu alınabiliyor.
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