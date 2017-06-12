Haşdi Şabi Çetelerinin Kaçırdığı Sivillerden Haber Alınamıyor

Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda, "Kaçırma olayları, Felluce ve çevresindeki bölgeleri terör örgütü IŞİD’den geri alma operasyonu sırasında yaşandı. Kaçırılanların aileleri, sevdiklerinin hayatta olup olmadığından emin değil." ifadesine yer verildi.

Enbar'a bağlı Saklaviyye'de 3 Haziran 2016 sabahı evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivilin makineli tüfekler taşıyan silahlı gruplarca alıkonulduğu hatırlatılan raporda, görgü tanıklarının, silahlı grupları, üniformalarındaki yazılar ve taşıdıkları bayraklardan hareketle Haşdi Şabi'ye bağlı olarak tarif ettiği belirtildi.

Kadın ve küçük yaştaki çocukların erkeklerden ayırıldığı, erkeklerin elleri arkadan kelepçeli olarak, boş binalarla terk edilen iş yerlerine götürüldüğü anlatılan raporda, nüfus cüzdanı, telefon ve değerli eşyalarına el konulduğu, gün ağardığında otobüslerle bilinmeyen bir yere götürüldükleri kaydedildi.

AA’nın naklettiği raporda, buradan kaçmayı başaran erkeklerin "Sarı ev diye tabir edilen bir yere götürüldük, işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldık. Kaçmaya çalışanlara elektrikli teller, metal boru ve ahşap sopalarla işkence yapılıyordu, işkenceden hayatını kaybedenlere de tanıklık ettik." yönündeki ifadelerine de yer verildi.