Han Şeyhun’daki Katliam 100. Gününde Protesto Edildi!

Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin 4 Nisan’da kimyasal silahla saldırdığı İdlib’in Han Şeyhun beldesinde, katliamda yakınlarını kaybeden aileler, beldede bir araya geldi.

Kurbanların fotoğraflarının basılı olduğu pankartları gösteren aileler, “Han Şeyhun’da kim ölümü soluklar?”, “Kimyasal saldırı, 04.04.2017” yazan Arapça ile İngilizce dövizler de taşıdı.

“Saldırıyı ve Faillerini Unutmamak İçin Toplandık”

Saldırıda 9 aylık ikiz bebeklerini yitiren Abdülhamid Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kızım Aya ve oğlum Ahmed’i kaybettim. Kimyasal saldırının 100. gününde yaşamını yitirenlerin aileleri burada toplandı. Bu olayı unutmamak için.” dedi.

Uluslararası kamuoyunun Esed rejimine baskı uygulaması için bu gösteriyi düzenlediklerini söyleyen Yusuf, “Herkesin Suriye halkıyla dayanışma içerisinde olmasını istiyoruz. Bu saldırıyı ve faillerini unutturmamak adına böyle bir girişimde bulunduk.” diye konuştu.

Can Kaybı Sayısı En Az 100

4 Nisan’daki kimyasal katliamda en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 kadar sivil de yaralanmıştı.