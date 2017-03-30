Güney Afrika'nın Simge İsmi Kathrada Defnedildi

Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın dava arkadaşlarından Ahmed Kathrada Johannesburg'ta toprağa verildi.

Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın dava arkadaşlarından Ahmed Muhammed Kathrada son yolculuğuna uğurlandı.

Afrika Ulusal Kongresi partisi (ANC) bayrağıyla kaplanarak Houghton Camisine getirilen Kathrada'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişi eşliğinde Johannesburg Westernpark mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kathrada'nın ailesinin yanı sıra Mandela’nın eski eşi Winnie Madikizela-Mandela, ANC hükümetini temsilen Başkan Yardımcısı Cyril Ramposa, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Thabo Mvuyelwa Mbeki, Güney Afrika'nın önde gelen isimleri, aktivistler, Kathrada'nın arkadaşları ve binlerce seveni katıldı.

Törene katılan Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri Moulana Ebrahim Bham, burada yaptığı konuşmada, Kathrada'nın, hoşgörü ve dürüstlük gibi unsurlara değer verdiğini ve bu değerlere olan kararlılığın yenilenmesi gerektiğini söyledi.

ANC Genel Sekreteri Gwede Mantashe de törendeki konuşmasında, Kathrada'yı dürüst ve yiğit bir insan olarak niteledi.

Kathrada'nın ailesinin isteği üzerine Güney Afrika Devlet Başkanı Jocab Zuma törene katılmadı.

Öte yandan Güney Afrika Devlet Başkanı Jocab Zuma, Kathrada için taziye mesajı yayımladı.

Zuma mesajında, Kathrada'nın hayatı boyunca Güney Afrika'nın özgürlüğü için mücadele ettiğini vurgulayarak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilemişti.

Kathrada'nın vefatı nedeniyle ülkedeki tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi.

AA