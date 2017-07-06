General Hafter Bingazi'yi Hegemonyasına Aldı

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter'e bağlı güçler, Bingazi'nin tamamının kontrolünü ele geçirdi.

Emekli general Halife Hafter kendisine bağlı güçlerin Bingazi'de "Devrimciler Şura Meclisi"nin kalesi olarak bilinen Sabiri mahallesinin ele geçirilmesinin ardından kentin tamamında kontrolü sağladığını duyurdu.

Kentin ele geçirilmesinden sonraki aşamanın imar aşaması olacağını belirtti.

Libya'nın en büyük ikinci kenti Bingazi, Hafter güçleri ile Bingazi Devrimciler Şura Meclisi arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden şiddetli çatışmalara sahne oluyor.