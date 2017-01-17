Gazze’nin Bitmeyen Elektrik Krizi

İsmail Yaşa

Türkiye – İsrail ilişkileri normalleşme sürecine girdiği günlerde gündemde olan konulardan biri de anlaşmanın Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere sağlayacağı yararlardı.

Ablukayla boğulmak istenen Gazze halkına nasıl nefes aldıracağımızı konuşuyorduk.

En önemli projelerden biri de Gazze Şeridi’nin elektrik sıkıntısını giderecek yüzen santral idi.

Anlaşmanın ardından Türkiye’den Gazze’ye oyuncak dahil çeşitli yardımlar gönderildi.

Fakat henüz Gazzeliler’in Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinden bekledikleri yararı gördüklerini söyleyemeyiz.

Örneğin Gazze Şeridi’nin müzmin elektrik krizi henüz çözülmüş değil.

Elektrik üreten gemi Gazze sahillerine gidemedi.

Bu nedenle Gazze halkı son günlerde 12 saat süren elektrik kesintisinden sonra sadece 4 saat elektrik alabiliyor.

Sonra yine bir 12 saat daha beklemek zorunda.

Durum bu kadar vahim.

Krizin temelinde Mahmud Abbas başkanlığındaki Filistin Yönetimi’nin Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı ve elektrik krizini İslami Direniş Hareketi’ne(Hamas) karşı kullanılacak bir silah olarak görmesi yatıyor.

Türkiye’nin taahhüt ettiği yüzen santrali Gazze sahillerine gönderememesinin arkasında da yine Abbas’ın vetosu ve Türkiye aleyhine yaptığı kışkırtma var.

Gazze Şeridi’nin elektriği üç yerden sağlanıyor.

Mısır’dan gelen hat, İsrail’den gelen hat ve Gazze Şeridi’ndeki elektrik santrali.

Mısır ve İsrail, Gazze Şeridi’ne verdikleri elektrik miktarını artırmaya yanaşmıyor.

Elektrik santrali de yakıt yetersizliği nedeniyle tam kapasite çalışamıyor.

Katar, Gazze Şeridi’ndeki elektrik santraline yakıt göndermeyi taahhüt etmişti.

Gazze halkı az da olsa rahatlayacaktı.

Fakat karşılarına yine Mahmud Abbas engeli çıktı.

Abbas’ın en yakın adamlarından Azzam El Ahmed açıkça, “Elektrik krizinin ulusal çıkarlarımıza aykırı bir şekilde çözülmesine engel olacağız” diyor.

Filistin Yönetimi ve Fetih, Hamas teslim bayrağı çekmeden Gazze Şeridi’ne doğrudan yardım yapılmasını istemiyor.

Çünkü “halkı ablukayla ve krizlerle bunaltıp Hamas’a karşı kışkırtma” üzerine kurulu planları bozulacak.

Bu arada, Hamas liderliğinin de Gazze Şeridi’ndeki elektrik krizine çözüm bulma çabaları sürüyor.

İsmail Heniyye, Ankara’yla görüştüğünü ve Türkiye’nin yakıt gönderme sözü verdiğini açıkladı.

Krizin çözümü için devreye giren Türkiye’ye teşekkür etti.

Gazze’deki Enerji ve Doğal Kaynaklar İdaresi, Türkiye’nin elektrik santrali için acilen 15 milyon litre yakıt göndereceğini açıkladı.

Ablukaya Karşı Halk Hareketi sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye’yle konuştum ve bu miktarın ne kadar yeterli olacağını sordum.

“Yaklaşık bir ay” dedi.

Sonra şunları ekledi:

“Türkiye Gazze’ye ve halkına daima en iyi şekilde destek oldu. En zor anlarımızda yardım eli uzattı. Türkiye’deki yönetimden Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılması için daha fazla çaba sarf etmesini istiyoruz. Gazze Şeridi’ni içinde bulunduğu felaketten kurtarmak için acele davranmasını temenni ediyoruz. Kapılar kapalı. Elektrik yok. Yıkılan yerler için yeniden imar faaliyetleri yapılmıyor. Hastanelerde ilaç kalmadı. Fakirlik ve işsizlik tüm kırmızı çizgileri geçti. Bütün bunlar Türkiye’deki kardeşlerimizin Türkiye ve İsrail arasında yapılan anlaşma gereği ablukanın kaldırılması veya hafifletilmesi için çalışmasını gerektiriyor. Bugün biz gerçekten Türkiye’ye yüksek sesle çağrıda bulunuyoruz ve yanımızda durmasını istiyoruz. Türkiye’ye güvenimiz büyük. Karşı karşıya kaldığı baskıların farkındayız. Fakat Filistin’in yanında duranın ümmet de yanında durur ve Allah da ona yardım eder.”

Gazze halkına yardım için İsrail’le ilişkileri normalleştirdikten sonra Mahmut Abbas engeline takılmak denizi geçip bir avuç suda boğulmaya benziyor.

Ankara ne yapıp edip o engeli aşmalı.

Diriliş Postası