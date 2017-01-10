Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün Önünde Çatışma Çıktı!

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10.01.2017 16:07
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün Önünde Çatışma Çıktı!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün girişinde yaşanan çatışmada bir saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün önünde çatışma yaşandı.

Çatışma sırasında öldürülen bir saldırganın üzerinde patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Emniyet binası ve çevresi ile kentin farklı bölgelerinde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Öldürülen saldırganla birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişi veya kişilerin yakalanması için kentin çeşitli noktalarında başlatılan operasyonlar sürüyor.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının da ifadesine başvuruyor.

Valilikten Açıklama

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hâle getirilmiştir.” denildi.

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