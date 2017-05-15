“Fiyatlardaki Oynaklığı Stabil Hâle Getirmeye Çalışacağız”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet olarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı ortadan kaldırmaya yönelik yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda oluşturulan gıda komitesinin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanacağını belirten Tüfenkci, gerek bakanlığının gerekse komitedeki bakanlıkların toplantıda önerilerini tartışarak, son noktayı koyup, uygulamaya geçeceklerini ifade etti.

“Birtakım Tedbirlerimiz Var”

Tüfenkci, gıda fiyatlarındaki değişkenliğe dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Gıda fiyatlarına etki eden unsurların başında mevsimsel etkiler, arz-talep dengesi geliyor. Biz bunu stabil hâle getirmek açısından gerek üretim bölgelerinin planlaması gerek belirlenen havzalarda piyasaya uygun ürünlerin üretilmesi noktasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mız, bunun ticarileştirilmesi noktasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızın birlikte çalışmaları var. Yine bu aşırı stoklamadan dolayı fiyat oynaklığı oluşuyor ve fiyat artıyorsa bununla ilgili Ekonomi Bakanlığı’nın ithalat tedbirleri de dâhil olmak üzere birtakım tedbirlerin alınması gibi konuları tartışacağız. Maliye Bakanlığı’mız özellikle sebze ve meyve ticaretindeki eğer vergilendirme sisteminden dolayı birtakım sıkıntılar oluşuyorsa bununla ilgili önerilerin tartışılacağı geniş çaplı bir gıda komitesi toplantısı olacak. Merkez Bankamızın tespitleri ve sunumları olacak. Netice itibariyle özellikle ticarileştirme noktasında üretici birliklerinin desteklenmesinden ve piyasada güçlü oyuncu olunmasına kadar birtakım tedbirlerimiz var.”

“Pazar Yerlerini Daha Modern Hâle Getirmek İstiyoruz”

Ürünlerdeki zaiyatı önleme noktasında daha önce aldıkları bir dizi tedbirleri hayata geçireceklerini aktaran Tüfenkci, sebze-meyve fiyatlarındaki kayıt dışılığı önlemeye yönelik adımlar atacaklarını kaydetti.

Bu kapsamda belirledikleri 43 noktada yol kontrollerini hayata geçireceklerini dile getiren Tüfenkci, “Yine önerilerimizden biri hal içi yapılan ticareti daha fazla teşvik etmek. Hal dışı özellikle kayıp kaçağın olduğu alanlarda birtakım tedbirler alarak bunu önlemeye yönelik önerilerimiz var. En önemlisi de pazar yerlerini teşvik ederek daha modern hâle getirmek istiyoruz. Yine perakende ayağında özellikle bu zincir içerisindeki maliyet oluşturan unsurları azaltma adına önerilerimizi sıralayacağız ve en azından sebze ve meyve fiyatlarındaki oynaklığı stabil hâle getirmeye çalışacağız.” diye konuştu.

“Domates Fiyatları Geçici Olarak Yükseldi”

Bakan Tüfenkci, domates fiyatlarındaki artışa işaret ederek, şöyle devam etti:

“Domates fiyatlarının geçici olarak yükseldiğini düşünüyoruz. Yeterli ekim olmamasından tutun da domates ihracatının yüzde 40 gibi bir artış olması... Şu anda piyasalarda domates fiyatlarının geçen haftaya göre düştüğünü görüyoruz. Domates örnek bir ürün yoksa bütün piyasayı etkileyebilecek bir ürün değil. Biz domates gibi, bu yarın öbür gün biber, patlıcan, salatalık olabilir, bütün sebze ve meyvelerde aşırı oynaklığı önlemeye yönelik neler yapabiliriz, çalışmamız ve çabalarımız bu. Yoksa piyasaya müdahale etme veya piyasayı devletleştirme gibi bir öngörümüz yok.”