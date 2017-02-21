Filistinli Gazeteci Ömer Nizal Serbest Bırakıldı
Ramallah’ın batısındaki Ofer Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Filistin Gazeteciler Sendikası Genel Sekreterliği Üyesi Ömer Nizal, işgalci İsrail yönetimi tarafından serbest bırakılmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail, gerçeğin ta kendisi olmaları, Filistin halkının haklarını, kalemleri ve kameralarıyla savundukları için Filistinli gazetecileri hedef alıyor.” dedi.
Nizal, işgalci İsrail’in tutukluları, maneviyatlarını kırmak ve boyun eğdirmek için zorlu koşullarda alıkoyduğunu söyledi.
“Pek Çok Defa Sorguya Alındım”
Tutukluluğunun 10 ay sürdüğünü belirten Nizal, “Bu süre zarfında gazetecilik mesleğim ve gazetecilerin haklarını koruma alanındaki faaliyetlerimle ilgili olarak pek çok defa sorguya alındım. 13 defa duruşmaya çıktım fakat aleyhimde hiçbir suçlamada bulunulmadı.” diye konuştu.
İşgalci İsrail yönetimi, Ömer Nizal’ı 23 Nisan 2016’da Batı Şeria ile Ürdün arasındaki el-Kerame Sınır Kapısı’nda gözaltına alarak Kudüs yakınındaki Gush Etzion Cezaevi’ne nakletmiş, hakkında çıkardığı 4 aylık idârî tutukluluk kararını ise daha sonra 6 ay uzatmıştı.
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