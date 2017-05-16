FETÖ’ye Yönelik İki Bakanlığa Yapılan Operasyonda 85 Gözaltı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 60, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirilirken, gözaltı kararı verilenler şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi. Şüphelilerin büyük bir çoğunluğunun ise meslekten ihraç edildiği ancak aralarında çalışanların da olduğu öğrenildi.