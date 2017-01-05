FETÖ Soruşturmasında 380 İş Adamına Gözaltı Kararı Çıktı!

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
05.01.2017 21:42
FETÖ Soruşturmasında 380 İş Adamına Gözaltı Kararı Çıktı!
FETÖ'ye finansman sağladığı ve örgüt adına himmet topladığı öne sürülen 380 iş adamı hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda, İstanbul merkezli 35 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığı belirlendi. 

Savcılık, tespitin ardından isimleri belirlenen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, nöbetçi hakimlikçe şüphelilerin ikamet ve ofislerinde arama kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerden 110'unun yurt dışında olduğunun da tespit edildiği öğrenildi.

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