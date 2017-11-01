Fas'ta ‘Susuzluk Devrimi’  Eylemcilerine Hapis Cezası

Fas'ta, yaşadıkları bölgedeki içme suyu şebekesinin yenilenmesi talebiyle düzenlenen gösterilere katılan 8 kişiye "devlet memuruna hakaret ve saldırı" suçundan 2 ila 4 ay hapis cezası verildi.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Zagora kentinde 8 Ekim'de yapılan gösterilerde gözaltına alındıktan sonra "devlet memuruna hakaret ve saldırı" suçlamasıyla tutuklanan 8 kişi, Zagora İbtidai Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, yaşları 19 ve 24 arasında değişen tutuklu göstericileri "devlet memuruna hakaret ve saldırı" suçunu işledikleri gerekçesi ile 2 ila 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların avukatı Muhammed el-Mesudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Mesudi, "Hakaret ve saldırıya uğradıkları gerekçesi ile şikâyette bulunan iki memura herhangi bir zarar verilmedi, üst mahkemenin bunu gözeterek sanıklar hakkında beraat kararı vereceğini umuyorum." dedi.

Zagora'da yaklaşık bir aydır içme suyu şebekesinin çalışmadığı ve çözüm için yetkililer tarafından herhangi bir çalışma yapılmadığı iddiasıyla "susuzluk devrimi" adıyla gösteriler düzenleniyor.