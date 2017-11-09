Fas’ta Siyonist İsrail Judo Takımına Protesto

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi, Tevhid ve Islah Hareketi, Ulusal İşçi Birliği Sendikası'nın da aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve toplumsal kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, İsrail takımının ülkeye girmemesi için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Benzer ifadelerin kullanıldığı açıklamalarda İsrail ile normalleşme yolunda atılan adımlar kınandı.

Fas'ın Marakeş kentinde 11-12 Kasım'da düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası'na aralarında İsrail'in de olduğu 28 ülkeden sporcular katılacak.

Fas, eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 2000 yılında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından bu ülkeyle ilişkilerini kesmiş, Rabat'ta bulunan İsrail İletişim Ofisi'ni kapatmıştı.