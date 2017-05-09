Fas'ta 1500 Kişi Filistinli Esirlere Destek İçin Açlık Grevinde

Filistin İçin Fas Koalisyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, açlık grevi eyleminin Fas'ın 50 kentinde gerçekleştirileceğini ve 24 saat süreceğini bildirdi.

Filistinli esirlere destek amacıyla başkent Rabat'ta yapılacak açlık grevi eylemine Fas İnsan Hakları Derneği'nin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Açlık grevi eylemi münasebetiyle Fas İnsan Hakları Derneği binasına Filistin bayrakları ve "Esirlere Özgürlük", "Onur Açlık Grevi" gibi sloganların yazıldığı pankartlar ile bazı esirlerin posterlerinin asıldığı belirtildi.

Fas'ın çeşitli bölgelerinde Filistinli esirlere destek amacıyla düzenlenen açlık grevi eylemine "Filistin İçin Milli Çalışma Grubu", "İşgalciyle İlişkileri Normalleştirmeye Karşı Fas Gözlemevi", "Destek ve Yardım İçin Fas Girişimi" gibi sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği ifade edildi.

İşgal zindanlarında tutulan Filistinli esirlerden yaklaşık 1500'ü cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Nisan'da toplu açlık grevi eylemine başladı.

Filistinli esirler işgal zindanlarında eylemlerini sürdürürken Filistin dahilinde ve haricinde de açlık grevindeki esirlere destek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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