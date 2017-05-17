Facebook’a 150 Bin Avro Para Cezası Kesildi!

Facebook, Fransa’nın veri gizliliği denetim kurumu CNIL tarafından 150 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Euro News’ta yer alan habere göre, yapılan açıklamada Facebook’un, kullanıcılarının kişisel bilgilerine reklamcılar tarafından ulaşılmasını engellemekte “başarısız” olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İtalya Rekabet ve Piyasa Kurumu da kullanıcılarına ait olan kişisel bilgileri Facebook ile paylaşan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a 3 milyon avro para cezası kesmişti.